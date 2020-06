“Tre colori, un solo cuore”: a Castegnato la premiazione del concorso scolastico. Protagonisti gli studenti delle medie.

Si è celebrata oggi, all’interno della ricorrenza per la Festa della Repubblica, la premiazione del concorso “Tre colori, un solo cuore”.

Opere alternative

Quest’oggi a Castegnato si è sentita aria di positività. A farla respirare, i ragazzi della scuola secondaria di primo grado “G.Pascoli”.

Dopo l’intervento del sindaco Gianluca Cominassi sul significato dell’istituzione della Repubblica, ha preso la parola il presidente della Città dei ragazzi, Davide Alessandria, per spiegare il progetto “Tre colori, un solo cuore”.

Portata avanti durante la quarantena, l’iniziativa consisteva nel produrre un’opera dedicata al tricolore con tecniche e materiali inusuali.

Gli studenti hanno infatti utilizzato – tra gli altri – foglie, indumenti, e oggetti di recupero.

Oltre i confini

“Le cose migliori si fanno insieme, come in questo caso” ha spiegato la prof. Leone, tra le referenti del progetto, insieme alle professoresse Baresi, Mellej, Pastore e Zubani.

In tanti, infatti, a condividere la forza di questa proposta, condivisa anche con il Comune gemellato di Montone, in Umbria.

Di “Tre colori, un solo cuore” ne ha parlato infatti anche il TG3 nei giorni scorsi, a dimostrazione della grande valenza sociale.

Le premiazioni

In palio materiale didattico e culturale, sono state 17 le opere insignite.

Ecco i nomi dei vincitori:

CLASSI PRIME

Filippo Torchio Diego Mazzetti Younes Zraidi Sonia e Serena Navara Tommaso Faini/Daniel Gabriele

CLASSI SECONDE

Chiara Mombelli Ilary Gregorio Giorgio Dalboni Giuseppe Monteleone Nicole Turelli

CLASSI TERZE

Andrea Boventi Vittoria Festini Marta Teboldini Layla Zare Miriam Bonometti

Premio speciale per la collaborazione ai fratelli Ilaria e Lorenzo Spada.

Al termine della cerimonia è stato presentato un altro progetto, che verrà ultimato all’inizio del nuovo anno scolastico, intitolato “La mia casa in Costituzione”.

