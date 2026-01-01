Tre auto in fiamme a causa dei petardi, indagini in corso

E’ stata una notte di San Silvestro decisamente movimentata a Torbole Casaglia, dove tre autovetture parcheggiate sono andate a fuoco, in un incendio causato forse da petardi lanciati da un gruppo di ragazzi. Indagini in corso.

Bruciano tre auto a Torbole Casaglia

E’ accaduto in serata, in via Rassega. Stando a quanto riferito da uno dei proprietari di una delle autovetture interessate, si tratterebbe di un incendio doloso. Lo stesso avrebbe infatti notato alcuni ragazzi che lanciavano petardi, per poi darsi alla fuga. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme limitando a tre il numero di veicoli compromessi. Sul posto, per i rilievi di rito e le indagini, i carabinieri della compagnia di Chiari.