Tre aule spaziose e sicure: inaugurato l'ampliamento della scuola primaria

Tre aule spaziose e sicure "per i nostri ragazzi"

Ampie, ariose e a prova di scossa, ma anche versatili e adatte a diverse attività scolastiche e laboratoriali. Sono state inaugurate giovedì le tre nuove aule realizzate nella scuola elementare. Spazi che, a onor del vero, erano già in uso agli alunni della primaria da settembre, ma che si è colta l’occasione di valorizzare anche nel ricordo di Silvia Magli, storica insegnante di Roccafranca scomparsa nel 2014.

I nuovi spazi (tre aule, il blocco bagni e i locali di servizi) sono stati realizzati nella scuola primaria durante il 2022, un progetto da 660mila euro (60mila da Regione, 200mila di fondi zona rossa e i restanti 400mila di avanzo di Amministrazione) completamente «homemade» dal momento che il progetto era stato affidato allo Studio Grisoli, mentre l’azienda Parmigiani si era occupata dei lavori. «Era uno dei nostri obiettivi di mandato, un bel lavoro di squadra, testimone di una sinergia capace di rispondere anche in termini di qualità alle necessità degli studenti, che sono il nostro futuro», ha spiegato il primo cittadino.

La necessità di fornire agli studenti e al personale scolastico nuovi spazi per la didattica, i laboratori, ma anche le attività a sostegno dei ragazzi disabili, nonché la volontà di creare spazi più ariosi e confortevoli data anche l’esperienza Covid appena passata. Ma le fondamenta del progetto sono ancora più solide. «Lo spazio polivalente (lo abbiamo usato in occasione delle ultime elezioni Politiche) è anche sismoresistente classe 4, quindi in caso di emergenza verrebbe utilizzato come centrale operativa del Coc», ha continuanto ricordando anche i numerosi interventi di efficientamento e riqualificazione che interesseranno la mensa e il plesso della secondaria di primo grado.

L’ampliamento della scuola primaria, che si affaccia su piazzale Ghandi, è stato inaugurato ufficialmente alla presenza del sindaco Marco Franzelli e della Giunta, dei primi cittadini e degli amministratori dei paesi limitrofi (Urago, Pumenengo, Comezzano Cizzago, Chiari, Berlingo), del sindaco dei ragazzi, del parroco don Gianluca Pellini, del consigliere provinciale Roberta Sisti, dell’assessore regionale Simona Tironi, della dirigente scolastica Elena Letizia Sibilia, delle maestre e di tutti gli alunni della primaria, accanto ai loro genitori e ai piccoli dell’asilo, che l’anno prossimo cominceranno qui la nuova avventura.