No al Carnevale nelle strade? Sì al Carnevale online. L’Amministrazione di Chiari ha pensato ad una serie di appuntamenti in diretta streaming.

Tre appuntamenti per il Carnevale online

Come già fatto per le festività natalizie e per i tanti Laboratori Creativi, l’Amministrazione comunale di Chiari ha deciso di fare tutto il possibile per allietare le imminenti festività carnevalesche e se al momento non è possibile festeggiare come sempre (a causa delle vigenti norme a tutela della salute pubblica), è anche vero che si può ricorrere alle potenzialità degli eventi in rete.

Nasce così Carnevale Online: un insieme di tre appuntamenti digitali e interattivi – trasmessi tramite la pagina Facebook del Comune – durante i quali sarà possibile interagire con Circowow: professionisti dell’intrattenimento, pronti a far divertire grandi e bambini con tante interessanti attività.

Nello specifico, gli appuntamenti saranno sabato 13 febbraio, lunedì 15 febbraio e martedì 16 febbraio. Gli eventi calendarizzati saranno pubblicati a tempo debito sui canali social del Comune, con tutte le indicazioni per partecipare.

L’intervento dell’assessore Facchetti

«Anche in questa occasione di festa abbiamo deciso di usare tutti gli strumenti a nostra disposizione per donare un po’ di meritata leggerezza alla nostra città, soprattutto ai più piccoli e agli adolescenti che stanno pagando moltissimo il prezzo della mancata socialità di quest’ultimo anno – ha commentato l’assessore alle Politiche Giovanili Chiara Facchetti, promotrice dell’iniziativa –. Il format è quello già collaudato con successo durante i tanti Laboratori Creativi e i Racconti alla Finestra, o Racconti Sotto l’Albero realizzati con la preziosa collaborazione della Biblioteca civica, delle Librellule e di tanti volontari. Stavolta, volendo offrire una proposta ancora più articolata e interattiva, abbiamo deciso di affidarci a una realtà che ha un’esperienza decennale nel settore dell’intrattenimento per famiglie e che offrirà alla città momenti di spensieratezza e risate».