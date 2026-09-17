L'allarme è scattato poco prima delle 18 di mercoledì 16 settembre 2026

Travolto dal trattore, nulla da fare per un uomo di 80 anni.

L’allarme: anziano travolto dal trattore, non c’è stato nulla da fare

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato ieri (mercoledì 16 settembre 2026) poco prima delle 18 in codice rosso all’interno della Cascina Macogna fuori dal comune di Orzivecchi in direzione Ludriano. Dalle prime ricostruzioni pare che Francesco Tomasoni, 80 anni, sia stato travolto da un trattore. Ancora non si conosce l’esatta dinamica dell’accaduto.

Allertati i soccorsi, la corsa in ospedale e il tragico epilogo

A giungere tempestivamente sul posto un’automedica, un’ambulanza e, ad alzarsi in volo da Brescia, anche l’elisoccorso che ha trasportato l’anziano agli Spedali Civili di Brescia. Qui è spirato poche ore dopo a causa delle gravi ferite riportate.