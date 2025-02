Travolto da un mezzo pesante muore sul colpo in A35, nulla da fare per un 57enne di Caravaggio (provincia di Bergamo).

Tragedia sulle strade: come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato questa mattina (lunedì 10 febbraio 2025) poco dopo le 6.30 in A35 nel tratto Calcio/Antegnate (provincia di Bergamo) - Chiari Ovest.

Dalle prime ricostruzioni pare che la vittima, classe 1968, fosse sceso dal suo veicolo e si trovasse nella piazzola di emergenza quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe stato travolto da un autocarro. L'impatto è stato molto violento, il 57enne è morto sul colpo. La salma verrà portata nella sala mortuaria a Chiari.