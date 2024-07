Travolto da pannelli prefabbricati, muore in cantiere a 38 anni

Ennesimo incidente mortale sul lavoro, oggi 16 luglio 2024. La vittima è un operaio di 38 anni di Barbariga, che stava lavorando in un cantiere edile in Trentino, a Rovereto (Tn).

Operaio bresciano muore in cantiere in Trentino

L'incidente è avvenuto stamattina attorno alle 10.30 nella frazione di Noriglio. Secondo quanto ricostruito da L'Adige, l'uomo sarebbe stato colpito da diversi pannelli prefabbricati trasportati da un'autogru, mentre si trovava su una soletta al primo piano, cadendo poi a terra. Inutili i soccorsi. Sul posto è intervenuto il 118, oltre all'Unità operativa prevenzione e sicurezza sul lavoro, che sta indagando sull'accaduto.

Brescia maglia nera

A pochi giorni da un'altra tragedia sul lavoro costata la vita ad un ottantenne a Pontoglio, quello di oggi è l'ennesima morte bianca che vede vittima un bresciano. Un dramma ormai settimanale, come confermano i dati dello Sportello Sicurezza della Cisl di Brescia, elaborati sulla base delle denunce di infortunio e di malattie professionali dell'Inail. Confrontando i primi cinque mesi di quest'anno con i primi cinque del 2023, si confermano in aumento a Brescia sia gli infortuni totali sia gli infortuni mortali. Questi ultimi in particolare sono aumentati del 41,7% passando da 12 a 17.