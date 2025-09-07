Il soggetto, sui 30 anni, era in stato di alterazione: pronto l'intervento della Polizia locale e dei carabinieri, che lo hanno bloccato e allontanato

Spintoni, pugni e minacce: questo il triste spettacolo che ha animato la Notte Bianca di Travagliato ieri sera, sabato 6 settembre, quando un uomo ha dato in escandescenza scagliandosi anche sul sindaco Renato Pasinetti.

Travagliato, uomo minaccia e aggredisce il sindaco durante la Notte Bianca

Attorno alle 23, durante la kermesse in piazza Libertà, per motivi ancora da accertare, un uomo sulla trentina ha iniziato ad aggredire il sindaco di Travagliato, Renato Pasinetti, costringendo l’intervento delle Forze dell’ordine. Visibilmente alterato, l’uomo ha prima sfoderato parole d’odio e poi violenza fisica nei confronti del primo cittadino: a tentare di arginare l’aggressione, in un primo momento, sono stati i volontari della festa e, in particolare, gli Alpini, nei pressi della Chiesa del Suffragio con il proprio stand gastronomico.

L’intervento delle Forze dell’ordine

La situazione, fomentata dal pubblico non pagante accorso per la baraonda, ha richiesto l’intervento della Polizia Locale e dei Carabinieri che non senza difficoltà sono riusciti a bloccare l’uomo e ad allontanarlo, portandolo via sulla volante. Stando alle prime informazioni, il soggetto starebbe già scontando il proprio debiti con la giustizia (guida in stato di ebrezza e conseguente ritiro della patente) attraverso lavori socialmente utili presso il Comune di Travagliato.

Nonostante il comprensibile spavento delle tante persone presenti alla Notte Bianca, nessuno si è fatto male. Nemmeno il sindaco ha riportato gravi lesioni; resta, invece, l’amarezza per una scena che ha compromesso un’ultima serata d’estate.