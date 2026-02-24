Il giovane, un 24enne italiano, è stato arrestato per resistenza e detenzione ai fini di spaccio

I carabinieri della sezione Radiomobile di Chiari, impegnati in un controllo a Travagliato, hanno arrestato un giovane di 24 anni per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale: sorpreso a vendere della droga, il pusher si è infatti scagliato contro i militari, che l’hanno immobilizzato e identificato.

Travagliato: sorpreso a spacciare, aggredisce i carabinieri

I militari sono intervenuti a Travagliato ieri sera, lunedì 23 febbraio, dopo la chiamata di un cittadino che aveva notato due individui sospetti. Giunti rapidamente sul posto, i militari hanno sorpreso i due giovani mentre si scambiavano un involucro. Alla vista della pattuglia, entrambi hanno tentato la fuga, dirigendosi in due direzioni opposte nel tentativo di far perdere le proprie tracce: uno dei due, un italiano classe 2001, è stato inseguito e raggiunto dai carabinieri.

Durante la perquisizione, il giovane ha però reagito con estrema violenza: nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha spintonato con forza i militari, cercando ripetutamente di colpirli con calci e pugni. Dopo un breve ma concitato momento di tensione, è stato definitivamente immobilizzato e messo in sicurezza. E’ stato trovato in possesso di una busta in cellophane contenente 108 grammi di marijuana e di 440 euro in contanti, provento dell’attività illecita. L’arresto è stato convalidato questa mattina, martedì 24 febbraio.

Il secondo soggetto, che inizialmente era riuscito a dileguarsi, è stato identificato e raggiunto dai carabinieri: per lui è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria.