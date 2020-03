Travagliato piange Monica Ferrari: è morta a 51 anni dopo una lunga malattia. Era segretaria dell’associazione “Nastro viola”, impegnata nella raccolta fondi per la ricerca sul cancro al pancreas.

Travagliato piange Monica Ferrari: è morta a 51 anni dopo una lunga malattia

Una donna forte, dal sorriso ricco di speranza e sempre disponibile per donare conforto a tutti.

Monica Ferrari racchiudeva tutte queste qualità, e anche di più.

Dopo che il padre si era ammalato gravemente, aveva fondato insieme ad altre quattro persone l’associazione “Nastro viola”, impegnata nella raccolta fondi per la ricerca sul cancro al pancreas.

L’impegno sociale

Classe 1968, è mancata venerdì scorso dopo avere lottato per anni contro un cancro, che non le ha lasciato scampo.

Ha dedicato anni della sua vita nel volontariato proprio per dare supporto a chi, come lei, stava affrontando un momento delicato: aveva sempre una parola dolce e rassicurante per tutti.

Numerose le iniziative organizzate sul territorio con l’associazione, di cui era segretaria, tra cui il “Trofeo Nastro viola” in sinergia con “AV Sporting Team”.

Il lutto

La 51enne lascia l’amata figlia Vanessa, il marito Fabio Scalvini, la mamma Veronica e la sorella Viviana.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE