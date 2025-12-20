Travagliato, minaccia i carabinieri con un coltello e si barrica in casa

Nella prima serata i carabinieri sono intervenuti a Travagliato, dove un ragazzo di 19 anni prima ha minacciato i carabinieri con un coltello e poi si è barricato nella sua abitazione.

Travagliato, minaccia i carabinieri e si barrica in casa

I carabinieri sono intervenuti presso l’abitazione alle 18 circa, allertati dai famiglia del giovane, che vive con il padre. Stando alle prime informazioni il 19enne, un soggetto psichiatrico noto, avrebbe litigato con la madre, che si trovava in casa per una visita. Il padre ha allertato i carabinieri, giunti sul posto assieme al personale del 118. La situazione è degenerata quando il giovane ha visto il personale dell’ambulanza: visibilmente alterato e fuori controllo, ha afferrato un coltello e minacciato i militari e il personale del 118, per poi chiudersi in casa.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, il personale 118, oltre ai carabinieri della compagnia di Chiari, al negoziatore e all’Aliquota di primo intervento. Il sindaco Renato Pasinetti ha raggiunto l’abitazione, per sincerarsi della situazione.

L’intervento è in corso, i carabinieri sono al lavoro per convincere il giovane a uscire.