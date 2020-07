Travagliato Jazz Festival: al via la seconda edizione nel fine settimana. Anche quest’anno la direzione artistica è affidata al Maestro Sandro Torriani.

La città di Travagliato riparte dopo il Coronavirus e lo fa a suon di jazz.

Dopo il successo della prima edizione, torna il “Travagliato Jazz Festival”, organizzato dal Comune in collaborazione con “Progetto Donna” e con il patrocinio di Provincia e Regione.

Sound inedito

Sarà un week-end interessante dal punto di vista musicale.

Quest’anno il festival prenderà forma su due serate: la prima, venerdì 31 luglio, sarà ospitata nel piazzale della biblioteca. L’appuntamento è alle 21 e vedrà il “Daniele Comoglio Quartet” con la voce narrante di Filippo Garlanda esibirsi in una produzione originale commissionata eccezionalmente per il festival intitolata “Odissea in jazz“.

Sabato 1 agosto, sempre alle 21 ma a Santa Maria dei Campi, gli appassionati del genere vedranno salire sul palco il “Trio Ferra, Sigurtà, Dalla Porta” nell’insolita formazione chitarra, tromba, contrabbasso.

In continua evoluzione

Anche quest’anno la direzione artistica è affidata al Maestro Sandro Torriani, che torna nella sua città natale, artisticamente parlando.

“Il jazz è in continua evoluzione ed è interessante condurlo nei luoghi della nostra comunità, stilisticamente distanti nelle forme ma appartenenti a un’unica radice storica” ha commentato il direttore .

A sostenere l’iniziativa, come anticipato, anche “Progetto Donna” con i consiglieri Simona Resconi e Patrizia Maculotti e l’assessore alla Cultura Lucia Chiaraschi.

In caso di maltempo gli eventi si sposteranno al teatro Micheletti di via Vittorio Emanuele II. L’ingresso è libero, fino a esaurimento posti.