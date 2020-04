Travagliato: Giuseppe Nacca è il nuovo comandante dei Carabinieri. È entrato in servizio lo scorso 26 marzo.

Travagliato: Giuseppe Nacca è il nuovo comandante dei Carabinieri

Il Maresciallo ordinario Giuseppe Nacca ha da pochi giorni assunto l’incarico di Comandante della Stazione dei Carabinieri di Travagliato. È infatti entrato in servizio il 26 marzo, giorno del passaggio di testimone con Luca La Pasta, che è stato alla guida della caserma per ben 10 anni.

Il comando gli è stato affidato dopo aver operato come vicecomandante per 4 anni al Comando della Stazione dei Carabinieri di Trenzano.

Tra i primi impegni ci sarà quello di dare impulso ai servizi esterni per garantire alla cittadinanza una presenza significativa sul territorio.

L’articolo completo nell’edizione di ChiariWeek in edicola da oggi, venerdì 3 aprile.

