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Travagliato e Torbole Casaglia: carabinieri e Locale controllano 94 persone e 5 esercizi pubblici.

A Travagliato e Torbole Casaglia

A Travagliato e Torbole Casaglia nella tarda serata di sabato 31 ottobre 2026 i carabinieri della compagnia di Chiari in sinergia con i rispettivi comandi di polizia locale hanno sottoposto a controllo 94 persone e 5 esercizi pubblici. É scattata inoltre una denuncia nei confronti di un neopatentato alla guida in stato di ebbrezza dopo un incidente stradale con tanto di feriti.

Nel dettaglio

Ad essere identificate in totale sono state 94 persone, di queste 20 già note alle banche dati delle Forze di Polizia. Ad essere fermati sono stati in tutto 44 autoveicoli nei diversi posti di controllo lungo le principali arterie di collegamento. Sono stati poi ispezionati 5 esercizi commerciali del territorio per accertare il rispetto delle normative di settore e la regolarità degli avventori;

Sicurezza stradale

Particolare attenzione è stata poi riservata anche al tema della sicurezza stradale: in questo senso sono state elevate tre sanzioni, di queste una per guida con patente scaduta e due per velocità non commisurata alle condizioni ambientali e della carreggiata. É stato inoltre denunciato a piede libero un 19enne residente in provincia di Bergamo risultato positivo all’alcoltest dopo che lo stesso aveva causato un incidente stradale causando feriti.

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