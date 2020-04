Travagliato: donati 500 litri di latte per i più bisognosi. L’emergenza coronavirus non ferma la “macchina della solidarietà” che, anzi, è più attiva che mai.

Travagliato: donati 500 litri di latte per i più bisognosi

Sono sempre di più le aziende, associazioni e gli enti di diversa natura, ma anche privati cittadini che stanno dando il proprio contributo per gestire l’emergenza coronavirus.

A Travagliato, ad esempio, alcuni allevatori hanno organizzato attraverso la loro cooperativa la distribuzione di 500 litri di latte della Centrale del Latte di Brescia a favore dei più bisognosi sul territorio.

Attaccamento al territorio

“Sono orgoglioso di comunicare questa notizia – ha commentato Fabio Platto, assessore all’agricoltura del Comune di Travagliato – Come sempre, agricoltori e allevatori, dimostrano il loro attaccamento al territorio e aiutano tutti noi ad avere le materie prime alimentari anche in momenti così difficili. Grazie mille per tutto il lavoro che fate”.

Da oggi, martedì 7 aprile, grazie all’aiuto del Gruppo Comunale di Protezione Civile comincerà la distribuzione alle 154 famiglie individuate.

