Travagliato: auto divorata dalle fiamme, salvo il conducente

Attimi di apprensione questa mattina a Travagliato, dove l’auto guidata da un anziano è stata divorata dalle fiamme. Il conducente, per fortuna, è riuscito a salvarsi in tempo.

Intervento

È successe verso le 11 di questa mattina, sabato 7 marzo, all’angolo tra via Tintori e Via XXV Aprile. Alla guida dell’auto, una Renault Clio, un 72enne, che nello svoltare nel vicolo si è accorto delle fiamme che salivano dal cofano del mezzo. E’ prontamente sceso dall’auto e ha abbandonato il veicolo.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Le fiamme hanno rovinato anche le pareti delle due abitazioni e del negozio che si affacciano sulla via, ma senza causare danni strutturali. Sul posto sono interventi i Vigili del fuoco ei Chiari e i Carabinieri della Stazione di Travagliato, oltre all’ambulanza della Croce Azzurra di Travagliato.