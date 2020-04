Travagliato applaude Sandro Torriani, primo italiano diplomato all’Associated Board of the Royal Schools of Music. La prestigiosa organizzazione ha sede a Londra e leader mondiale nelle certificazioni in campo musicale.

Un percorso formativo in campo artistico che nasce non tanto con il “pallino” della direzione d’orchestra, bensì con l’amore per la musica legato al sassofono.

“Il tutto è iniziato nella banda del mio paese e da lì il diploma in Conservatorio, il premio internazionale Città di Stresa, lo studio del Jazz e un’attività concertistica a tutto tondo – ha spiegato Sandro Torriani, originario di Travagliato – Ricordo bene la mia prima lezione di musica, ne uscii completamente rapito e da quel momento l’unico mio pensiero fu quello di fare il musicista, e lo è ancora oggi”.

Ecco che all’inizio di aprile è arrivata la bella notizia: Torriani è il primo “licentiate” all’Associated Board of the Royal Schools of Music, con sede a Londra.

Una passione “nata per caso”

L’approccio alla direzione d’orchestra è nato quasi per caso.

“Insegnavo strumento in un’accademia musicale nella quale cercavano un docente che facesse musica d’insieme, mi proposi e da lì è iniziata la mia carriera da direttore – ha continuato Torriani, che ha poi precisato – Ovviamente non basta acquistare una bacchetta e salire su un podio per dirsi direttori. Negli anni ho studiato direzione presso il Conservatorio di Piacenza e Novara, seguito corsi e masterclass, per apprendere e approfondire lo studio della tecnica, il direttore d’orchestra è un musicista che utilizza una tecnica di comunicazione basata sulla gestualità, l’analisi, la concertazione e quanto utile alla comprensione del pensiero musicale”

Quando è nata l’ambizione e quali sono gli step affrontati?

“Nel percorso di un artista ci sono alcune voci come talento, passione, opportunità, fortuna, caso o destino che fanno la loro parte nel dare il ‘là’ al proprio percorso musicale – ha dichiarato Torriani – Nel mio caso penso sia stata la passione”. Parole che si potrebbero definire romantiche, quelle del direttore d’orchestra, che definisce la musica così: “non mente mai, è linguaggio che non nasconde emozioni ma le esalta, la musica è in grado di creare empatia fra esecutore e fruitore”.

Non solo:”Dirigere Mozart, Verdi o Beethoven significa dirigere opere intrise di significati, di espressione artistica ricca di storia, di pensieri profondi – ha continuato – Lo studio della direzione va oltre alla sola tecnica; a mio avviso bisogna approcciarsi ad ogni partitura con umiltà e desiderio di comprendere il pensiero o lo stato d’animo che ha guidato la creatività dell’autore pertanto, spesso, lo studio di una partitura va oltre al segno musicale. Lo studio della musica non ha mai fine, perché non ha mai fine il desiderio di comprendere e scoprire la bellezza”.

Livello da professionista



L’Associated Board of the Royal Schools of Music è il maggior ente certificatore in materie musicali, presente in tutto il mondo, nonché in 90 Paesi da circa 120 anni, e indica il consorzio dei quattro principali conservatori inglesi: Royal Academy of Music, Royal College of Music, Royal Northern College of Music e Royal Conservatoire of Scotland. Il Licentiate of the Royal Schools of Music in Music Direction è, di fatto, una laurea in direzione d’orchestra alla quale può accedere solo chi è in grado di dimostrare di aver raggiunto un livello da professionista.

“Al giorno d’oggi ritengo sia importante la prospettiva internazionale – ha evidenziato Torriani – Sapere che si segue un percorso di studi comune in tutto il mondo è come prendere un ‘passaporto musicale internazionale’”.

