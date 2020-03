Travagliato ancora in lutto: addio a Marco Alberti. Aveva 43 anni e dopo anni di battaglie, la malattia l’ha stroncato.

Travagliato ancora in lutto: addio a Marco Alberti. Aveva 43 anni

Un uomo affabile, che trasmetteva serenità e gioia di vivere, nonostante una grave malattia galoppasse dentro di lui da anni. Marco Alberti è mancato nelle scorse ore, a 43 anni, dopo aver combattuto con il sorriso e grande tenacia contro un cancro che, però, non gli ha lasciato scampo.

Buon viaggio, caro Marco

In tanti a ricordarlo, tra coscritti e concittadini. Era benvoluto davvero da tutti proprio per la tranquillità che era in grado di trasmettere da sempre, nonostante tutto.

A Travagliato lo descrivono come una “brava persona”, “un uomo sempre con il sorriso” e “un ragazzo forte, senza paura”. Anche se fisicamente non potranno essere con lui per l’ultimo saluto, amici e parenti lo stanno accompagnando virtualmente, augurandogli “buon viaggio” attraverso i social e commossi messaggi di cordoglio.

Amava gli animali e la libertà che la natura sa dare. Era affezionatissimo al suo cane, un rottweiler, e si dilettava nella pesca.

