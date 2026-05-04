Travagliato: accusa un malore in bicicletta, 43enne si accascia al suolo

L'allarme è scattato poco prima delle 10.30

Accusa un malore in bicicletta: 43enne si accascia al suolo.

Si accascia al suolo a Travagliato

Attimi di apprensione questa mattina (lunedì 4 maggio 2026) a Travagliato: come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato poco prima delle 10.30 in codice rosso in via Crocefisso. Dalle ricostruzioni pare che una donna di 43 anni, con una patologia cardiaca nota, stesse rincasando a bordo della sua bicicletta quando si è sentita male, accasciandosi a terra.

Allertati i soccorsi

A giungere tempestivamente sul posto due mezzi avanzati con il medico e la croce azzurra di Travagliato. Le condizioni della donna sono serie anche se non si trova in pericolo di vita, è stata trasferita in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. Ad intervenire anche i carabinieri di Travagliato.