Questo quanto deciso dal Tribunale ordinario di Brescia.

Trattoria Da Gina: i gestori devono lasciare l’immobile comunale

La querelle tra la società Dorina e il Comune di Rovato va avanti da parecchi anni. Ma ora il Tribunale di Brescia ha messo fine (per ora) a questa vicenda giudiziaria. I gestori dello storico locale di Rovato dovranno lasciare l’immobile, visto che il giudice ha accertato che la fine della locazione risale al 31 maggio del 2013. Il Comune di Rovato aveva già vinto anche in sede amministrativa, quando Dorina srl aveva impugnato davanti al Tar il bando per l’assegnazione dell’immobile, situato a pochi metri dal cuore della città. Bando al quale aveva partecipato anche Dorina, ma che era stato vinto da un’altra società.