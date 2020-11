E’ successo a Chiari, nei pressi della zona commerciale. Ancora non si conosce la dinamica dei fatti.

Trattore ribaltato alla rotonda dopo il cimitero

Non sembrano esserci feriti e non sono stati allertati i soccorsi, il sinistro non è nemmeno riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza). Un trattore di piccole dimensioni si è però completamente ribaltato alla rotonda di via per Castelcovati, quella subito dopo il cimitero di Chiari e nei pressi dell’Eurospin e della Conad. Il mezzo si è ribaltato sul lato e non dovrebbero essere coinvolti altri mezzi però ancora non è chiara la dinamica dei fatti.