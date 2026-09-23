E’ scattato intorno a mezzogiorno di mercoledì 23 settembre 2026 l’allarme per un incendio lungo la Sp16 in territorio di Rovato, in corrispondenza della rotatoria all’intersezione con via Milano. In fiamme un trattore; illeso il conducente.

Trattore in fiamme sulla Sp16 a Rovato

Il conducente del mezzo agricolo, accortosi del fumo, è riuscito a fermarsi e a scendere dal veicolo prima che fosse troppo tardi. Nonostante la chiamata tempestiva al 112, le fiamme hanno carbonizzato il trattore. Sul posto sono sopraggiunti i Vigili del fuoco di Chiari e i carabinieri della stazione di Rovato, ai quali è toccato principalmente il compito di gestire il traffico, sempre intenso su quel tratto di strada. L’incendio è stato domato rapidamente, anche se le ripercussioni sulla viabilità sono state inevitabili. Le cause del rogo sono accidentali.