Si ribalta con il trattore, 30enne soccorso in eliambulanza

Si ribalta con il trattore, 30enne soccorso in elimabulanza, attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi (martedì 9 maggio 2023) a Cazzago San Martino.

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco prima delle 17.

Dove si è verificato il sinistro

Da chiarire nel dettaglio la dinamica

Secondo le prime ricostruzioni il giovane, classe 1993, residente a Cazzago San Martino, era a bordo di un trattore e stava svoltando verso la via che che lo avrebbe condotto all'azienda agricola per la quale lavora. In quel momento l'auto che viaggiava dietro di lui avrebbe tentato il sorpasso e il giovane a bordo del trattore avrebbe perso il controllo del mezzo finendo per ribaltarsi e rimanendo leggermente schiacciato. É stato elitrasportato in codice rosso (ma è sempre rimasto cosciente) agli Spedali Civili di Brescia. Illese le persone a bordo dell'auto.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Cazzago per gli opportuni rilievi del caso e i Vigili del fuoco con l'autogru da Brescia per il recupero del mezzo.

Le immagini del sinistro