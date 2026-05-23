Trattore avvolto dalle fiamme, fortunatamente nessun ferito

L’allarme è scattato venerdì 22 maggio alle 16,40: un mezzo agricolo ha improvvisamente preso fuoco mentre era al lavoro in un campo a Castegnato.

Mezzo completamente distrutto

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Il trattore stava operando all’interno di un piccolo terreno quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme, immediata l’allerta alla Sala Operativa Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia. Data la vicinanza alle abitazioni limitrofe, la Sala Operativa ha disposto l’immediato invio della Prima Partenza dalla sede centrale con APS, supportata da un’Autobotte per l’approvvigionamento idrico. Giunte sul posto, le squadre hanno operato tempestivamente per il contenimento e la completa estinzione dell’incendio, evitando la propagazione delle fiamme al terreno circostante e ad altri beni nelle vicinanze. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, il mezzo agricolo è andato completamente distrutto. Non si registrano feriti né danni ad altre strutture o beni.