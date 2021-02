Trasportavano parti di auto usate senza autorizzazione: denunciati quattro ventenni

Sono stati beccati con diversi parti di autoveicoli usati senza alcun permesso a Capriano del colle: denunciati a piede libero 4 uomini polacchi incensurati per gestione non autorizzata di rifiuti.

Il controllo

Erano l’1.10 di questa notte quando a Capriano del Colle i militari della Stazione Carabinieri di Gambara, durante un servizio coordinato di controllo sul territorio della Compagnia di Verolanuova, hanno fermato e proceduto all’spezione di 2 furgoni Ford Transit, che è risultato essere stati presi a nolo in Polonia.

Gli occupanti, 4 uomini ventenni di nazionalità polacca incensurati e per la prima volta in Italia, durante il controllo non hanno saputo giustificare la provenienza di numerosi parti di autoveicoli usati (cerchioni, fari, trasmissioni, radiatori, paraurti a marca Bmw e Porsche), esibendo un documento di trasporto totalmente incongruente con la merce posseduta del valore di circa 20mila euro.

La denuncia

Le parti di autoveicoli usati sono da considerarsi rifiuto e devono essere gestite da soggetti autorizzati, accompagnati da FIR “Formulario Identificazione Rifiuti”, oppure ne deve essere certificato il recupero e la messa in sicurezza per essere considerato ricambio sicuro, tutte condizioni non possedute al momento del controllo. Si è pertanto proceduto al sequestro di tutta la merce ed alla denuncia a piede libero dei quattro per la violazione dell’articolo che sanziona la gestione non autorizzata di rifiuti.