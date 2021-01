Trasportava il latte e si è ribaltato: in ospedale autotrasportatore

E’ successo a Soncino, questa mattina. Sul posto è immediatamente intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco di Brescia. Il conducente, di 49 anni, è stato trasportato all’ospedale di Cremona.

Trasportava il latte, ma si è ribaltato: in ospedale autotrasportatore

L’emergenza è partita in codice rosso, ma fortunatamente è poi stata declassata in giallo. Alle 06:50 di questa mattina, 2 gennaio, una squadra del comando dei Vigili del Fuoco di Brescia è intervenuta nella Ss498, precisamente su via Melotta, nel comune di Soncino per soccorso un autotrasportatore in seguito al ribaltamento del suo autoarticolato che trasportava latte.

Sul posto il 118 che ha portato l’uomo, di 49 anni, in ospedale a Crema. Ancora da chiarire le cause dell’incidente.