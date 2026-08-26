Trasporta il paziente in ospedale ma risulta senza assicurazione, ambulanza sequestrata.
La scoperta a Leno
Poco prima aveva trasportato un paziente in ospedale, poi la scoperta della Locale: l’ambulanza è risultata essere senza copertura assicurativa. Il mezzo è risultato essere di proprietà di un’azienda privata con sede nel Milanese ed in servizio negli ospedali bresciani, è stato fermato da una pattuglia della Polizia Locale di Leno impegnata nei controlli sulla circolazione stradale.
Trasporta il paziente in ospedale, ambulanza senza assicurazione sequestrata
Il veicolo è stato sequestrato e i documenti di circolazione ritirati.
“L’attività svolta dalla Polizia Locale di Leno rappresenta così un concreto esempio di come il controllo del territorio non si esaurisca nella semplice verifica delle violazioni – hanno evidenziato – ma costituisca un fondamentale strumento di prevenzione e tutela della sicurezza pubblica e stradale, a salvaguardia dell’intera collettività”.