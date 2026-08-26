La scoperta

Trasporta il paziente in ospedale ma risulta senza assicurazione, ambulanza sequestrata

Il mezzo fermato da una pattuglia della Polizia Locale di Leno impegnata nei controlli sulla circolazione stradale

Trasporta il paziente in ospedale ma risulta senza assicurazione, ambulanza sequestrata

Leno · 26/08/2026 alle 18:17

Trasporta il paziente in ospedale ma risulta senza assicurazione, ambulanza sequestrata.

La scoperta a Leno

Poco prima aveva trasportato un paziente in ospedale, poi la scoperta della Locale: l’ambulanza è risultata essere senza copertura assicurativa. Il mezzo è risultato essere di proprietà di un’azienda privata con sede nel Milanese ed in servizio negli ospedali bresciani, è stato fermato da una pattuglia della Polizia Locale di Leno impegnata nei controlli sulla circolazione stradale.

Trasporta il paziente in ospedale, ambulanza senza assicurazione sequestrata

Il veicolo è stato sequestrato e i documenti di circolazione ritirati.

 

“L’attività svolta dalla Polizia Locale di Leno rappresenta così un concreto esempio di come il controllo del territorio non si esaurisca nella semplice verifica delle violazioni – hanno evidenziato –  ma costituisca un fondamentale strumento di prevenzione e tutela della sicurezza pubblica e stradale, a salvaguardia dell’intera collettività”.

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