Trasporta il paziente in ospedale ma risulta senza assicurazione, ambulanza sequestrata.

La scoperta a Leno

Poco prima aveva trasportato un paziente in ospedale, poi la scoperta della Locale: l’ambulanza è risultata essere senza copertura assicurativa. Il mezzo è risultato essere di proprietà di un’azienda privata con sede nel Milanese ed in servizio negli ospedali bresciani, è stato fermato da una pattuglia della Polizia Locale di Leno impegnata nei controlli sulla circolazione stradale.

Trasporta il paziente in ospedale, ambulanza senza assicurazione sequestrata

Il veicolo è stato sequestrato e i documenti di circolazione ritirati.