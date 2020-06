Trattore trancia i tubi del metanodotto, isolata un’area a Corzano

Vigili del Fuoco, Carabinieri e nastri bianco rosso per vietare l’accesso. Una scena da film quella di stamattina a Bargnano di Corzano, dove un’area alle porte della frazione è stata isolata ai cittadini per il pericolo causato da una grossa perdita di gas proveniente da un tubo tranciato da un trattore.

Trancia i tubi del metanodotto

E’ successo questa mattina in via Silvio Pellico, a pochi passi dall’istituto di agraria di Bargnano di Corzano, in località San Giovanni. Un contadino ha tranciato il tubo del metanodotto con il suo mezzo agricolo, causando una pericolosa fuoriuscita di gas. Immediato l’arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco di Brescia e degli specialisti della rete, che si sono messi subito all’opera per riparare il tubo danneggiato e mettere in sicurezza l’area.

Isolata un’area

Anche i Carabinieri di Trenzano sono interventi sul luogo dell’incidente. I militari, per evitare spiacevoli incidenti, hanno isolato l’intero perimetro vicino al metanodotto, chiudendo la via al traffico in entrambe le direzioni.

Nei paesi limitrofi potrebbero esserci disagi relativi alla fornitura del gas, chiuse per permettere le riparazioni.