Paura a Verolanuova per quanto accaduto nel tardo pomeriggio

Trailer fuori strada con due cavalli a bordo

Grande apprensione alle 18 circa in via San Rocco. Poco distante dal maneggio un trailer con a bordo due cavalli è andato fuori strada. Dalle prime testimonianze di chi era sul posto gli animali a bordo fortunatamente stanno bene. Uno dei due è stato recuperato dai Vigili del fuoco del distaccamento locale con il supporto del veterinario che lo ha sedato per agevolare le manovre. L’altro, compagno di viaggio, è invece uscito da solo.

Molta l’apprensione iniziale che si è tradotta in un lieto fine.