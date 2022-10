Tragico scontro tra auto e furgone questo pomeriggio a Erbusco: nell'incidente, avvenuto in via Iseo: ha perso la vita un uomo.

Tragico scontro tra auto e furgone: perde la vita un uomo

Stando alle prime informazioni l'automobile, che viaggiava verso Iseo, si sarebbe schiantata contro il furgone che viaggiava nella direzione opposta. "Non ha fatto la curva, è andata dritta e l'ha preso in pieno" ha dichiarato un testimone, che dopo lo schianto ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto si sono precipitare tre ambulanze (tra cui i volontati di Adro e di Bornato) e un'automedica: purtoppo per il passeggero dell'automobile non c'è stato nulla da fare. Gli altri coinvolti invece non hanno riportato gravi ferite, ma sono comunque bisognosi di cure mediche.

Al momento non sono state rese note le generalità dell'uomo deceduto.

Strada chiusa per i rilievi

In via Iseo sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale di Erbusco, che ha svolto tutte le attività di supporto nella gestione del traffico, e la Polizia Stradale di Darfo e Iseo, che procederà con i rilievi del caso.

La strada è stata chiusa dalla rotonda della farmacia all'intersezione con via Trieste in entrambe le direzioni per mettere l'area in sicurezza. Dovrebbe riaprire intorno alle 18.