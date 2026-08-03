Tragico incidente sulla Sp 235: due morti.
A Corzano
Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato verso le 23 di domenica 2 agosto 2026 sulla Sp235 nel comune di Corzano. Dalle prime ricostruzioni le due vetture coinvolte sarebbero finite fuori strada, di queste una nel canale che costeggia la carreggiata. Due le persone ferite.
Sp235: tragico incidente, due i morti
Ad intervenire sul posto quattro ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso alzatosi in volo da Brescia. Presenti anche i carabinieri e la polizia stradale.