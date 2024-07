Tragico incidente in tangenziale, muore un centauro.

Muore un centauro

Ancora sangue sulle strade bresciane. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco prima delle 17.20 sulla tangenziale all'altezza di San Zeno Naviglio in codice rosso.

Ancora non si conosce l'esatta dinamica del sinistro, dalle prime ricostruzioni pare che un motociclista di 67 anni avrebbe perso il controllo della sua moto. Sarebbe così finito contro il guardrail e quindi sbalzato dalla sella della due ruote, ha oltrepassato il cavalcavia che corre sopra l'autostrada A21 precipitando per diversi metri. Un impatto violentissimo che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo.

Attivata la macchina dei soccorsi, che si sono rivelati inutili

Inutili si sono infatti rivelati i soccorsi giunti tempestivamente sul posto: un'automedica, un'ambulanza e l'elisoccorso alzatosi in volo da Brescia. Per il 67enne non c'era già più nulla da fare.

Ad intervenire sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia Stradale. Spetterà agli agenti della Stradale ricostruire nel dettaglio l'esatta dinamica del sinistro. Le operazioni di recupero del corpo renderanno necessaria la chiusura del tratto autostradale in prossimità del campo dove è tragicamente precipitato l'uomo.