Tragico frontale sulla Sp IX: perde la vita un 54enne di Dello

Aggiornamento delle 9.11

Si chiama Roberto Castelli, classe 1965, residente a Dello, l’uomo che ha perso la vita nel frontale avvenuto questa notte sul provinciale. I.T., classe 1994 e residente San Paolo, sono invece le generalità del ragazzo alla guida dell’auto che ha invaso la carreggiata. Un nuovo lutto per la comunità di Dello, che a un mese dalla scomparsa di Alex Tanzini e a pochi giorni dalla perdita della piccola Alexia si trova a piangere un’altra inaspettata tragedia.

Tragico frontale

Un ammasso di vetri e lamiere, due auto distrutte e un’altra vita spezzata sulla strada. E’ il tragico bilancio dell’incidente avvenuto questa notte, poco prima dell’una, sulla provinciale IX, tra la Atib e il deposito Petrolvilla: a nemmeno un chilometro di distanza da dove, un mese fa, un altro incidente aveva strappato la vita al 38enne Alex Tanzini. Alla guida delle autovetture, questa volta, un 25enne di San Paolo e un 54enne di casa a Dello.

La Polizia Stradale di Iseo è giunta sul posto, assieme a un’unità dei Vigili del Fuoco per i rilievi del caso. Stando alle prime informazioni la Volkswagen guidata dal 25enne, che viaggiava in direzione San Paolo, ha invaso la corsia opposta scontrandosi contro il mezzo del 54enne: non si esclude che la causa possa essere stata un colpo di sonno, ma l’esatta dinamica è ancora da accertare.

Inutili i soccorsi

L’impatto è stato violento, anzi violentissimo e ha scaraventato i due mezzi a bordo strada: l’auto del 54enne si è ribaltata ed è stata letteralmente sventrata. Sul posto si è precipitata un’ambulanza dei soccorritori di Dello e, date le condizioni disperate del dellese, anche l’eliambulanza. Il ragazzo è stato trasportato in Poliambulanza ancora sotto shock, confuso e con diversi traumi, ma fuori pericolo. Purtroppo, nonostante il lungo tentativo di rianimazione, per il 54enne non c’è stato nulla da fare: si è spento sull’asfalto.

