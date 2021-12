Bassa

Sul posto i soccorsi ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare

Tragico malore, muore 73enne di Pompiano.

Soccorsi

Questa mattina poco dopo le 9 è scattato l'allarme in via Giacomo Leopardi 5 a Pompiano. Come riportato da Areu, Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, un uomo di 73 anni sarebbe deceduto. Sul posto un'ambulanza, ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che la causa del decesso sia stata un attacco di cuore. Il 73enne si era alzato prima della moglie ed ha avuto un malore mentre si trovava nel giardino di casa.