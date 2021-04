Tragedia sulla A4 nella notte: deceduto un uomo.

Un uomo è morto questa notte lungo l’autostrada A4 Torino-Venezia, nel tratto che va da Desenzano del Garda a Brescia Est, in particolare all’altezza di Calcinato. L’allarme è scattato poco dopo le 4 del mattino, in pieno orario di coprifuoco. La modalità non è nota, ma sembra non trattarsi di un incidente stradale. Sul posto sono accorsi Ats Verona, Polstrada di Padova oltre ai mezzi di soccorso: due autoambulanze (Brescia e Rivoltella) e un’automedica.

L’uomo per il quale è stato chiamato soccorso è però deceduto e non è stato trasportato su alcun mezzo di soccorso.