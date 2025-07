la vicenda

Un tragico epilogo per la vicenda del 32enne di Chiari, disperso in montagna da sabato: ipotesi caduta, ora si attende il riconoscimento

Tragedia sul Blumone, trovato il corpo senza vita di Fabio Festa.

Recuperato il corpo

E' stato recuperato in mattinata (martedì 22 luglio 2025) il corpo senza vita di Fabio Festa, il 32enne di Chiari scomparso sul Blumone da sabato. La salma è stata individuata in una zona particolarmente impervia del monte, in località Blumone (Breno): recuperata dai soccorritori, la salma è stata trasportata all'ospedale di Esine in attesa del riconoscimento.

Tragedia sul Blumone, trovato il corpo senza vita di Fabio Festa

Le speranze ormai erano flebili. Poi, questa mattina, il tragico ritrovamento. Il 32enne sabato era partito da solo per un'uscita in montagna sabato, ma non ha mai fatto ritorno. La denuncia di scomparsa è stata presentata domenica, facendo scattare una complessa operazione di ricerca che ha visto coinvolti la V Delegazione Bresciana del Soccorso Alpino (CNSAS), l’elisoccorso AREU di Brescia, il SAGF della Guardia di Finanza, Carabinieri e Vigili del Fuoco.

Seguendo il segnale del cellulare di Fabio Festa, intercettato grazie agli specialisti del nucleo IMSI Catcher, i soccorritori hanno individuato il corpo senza vita del 32enne sul fondo di un canalone ai piedi del monte Blumone, una zona particolarmente impervia e difficilmente raggiungibile. L'ipotesi è che sia scivolato, cadendo per diversi metri, e che sia morto sul colpo: ma a chiarirlo saranno le indagini, attualmente in corso.