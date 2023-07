Tragedia lungo la ferrovia a Cazzago San Martino, treno travolge una donna.

Tragedia sulla Milano -Venezia

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco prima delle 14.20 lungo la linea ferroviaria Milano Venezia all'altezza di Cazzago San Martino (nella frazione di Pedrocca). Secondo le primissime informazioni il treno avrebbe travolto una donna che stava camminando lungo i binari, il macchinista avrebbe frenato senza riuscirci. Presenti anche le Forze dell'Ordine: non si esclude che possa essersi trattato di un gesto estremo, ma le indagini sono in corso.

Ripercussioni sulla viabilità ferroviaria

Il tragico evento ha inevitabilmente comportato ripercussioni sulla viabilità ferroviaria: la circolazione, infatti (come fa sapere Trenord), è al momento sospesa tra Ospitaletto e Rovato per consentire gli accertamenti da parte delle Autorità Competenti. Trenord consiglia ai viaggiatori di prestare attenzione agli annunci e ai monitor in stazione. Invita inoltre a seguire il proprio treno sull'App Trenord digitando il numero della corsa nella sezione "Circolazione in real time".

In evidenza un'immagine d'archivio