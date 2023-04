Tragedia in stazione, uomo muore investito dal treno

Un uomo è morto investito dal treno: la tragedia si è consumata questa sera, alla stazione ferroviaria di Rovato.

Tragedia in stazione, 25enne muore investito dal treno

E' successo poco prima delle 21, proprio in prossimità della stazione dei treni. Stando alle prime informazioni sembra che l'uomo (ancora non si conoscono le generalità) sia stato travolto da un treno merci che procedeva a velocità elevata in direzione Verona, sul binario 2: impossibile per il macchinista riuscire a frenare in tempo. Sul posto sono presenti la Polfer e i Carabinieri, sono in corso gli accertamenti per capire se la vittima era intenta ad attraversare i binari o se si sia trattato di un gesto intenzionale.

Il traffico ferroviario è stato sospeso per gli accertamenti del caso: sono stati annunciati ritardi fino a 100 minuti e alcuni treni sono stati cancellati.