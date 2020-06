La Polstrada sta cercando di capire cosa sia avvenuto, gli agenti si trovano ancora sul posto insieme ai soccorritori.

Tragedia in autostrada, un 57enne ha perso la vita

La chiamata ai soccorsi è scattata alle 22.44 dal chilometro 190 della A4, nel tratto di autostrada in direzione Venezia subito dopo il casello di Palazzolo. Non è ancora chiaro cosa sia avvenuto, ma un uomo ha perso la vita.

Poco prima della tragedia era stata segnalata da Automap la presenza di un pedone e un malore sulla carreggiata. Il 57enne è stato inizialmente soccorso da due medici del Civile che stavano transitando proprio in quel momento in autostrada, immediatamente sono intervenuti i soccorritori di Capriolo e l’auto medica di Sarnico, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare purtroppo.

Al vaglio della Polstrada le cause di quanto accaduto: gli agenti stanno cercando di ricostruire quanto sia avvenuto per capire le cause della morte del 57enne.

Code e casello chiuso

Si segnalano code tra lo svincolo di Ponte Oglio e quello di Rovato dovute ai rilievi del caso e al maltempo. La rampa di accesso alla A4 dal casello di Palazzolo in direzione Brescia è stata momentaneamente chiusa.