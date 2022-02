Dramma

Il corpo senza vita del giovane è stato rinvenuto in un campo, nella zona di via San Zeno.

Una tragedia per cui non ci sono parole. Una giovane vita spezzata troppo presto, in un campo nella zona di via San Zeno ad Adro. Ci sarebbe un gesto estremo dietro la prematura scomparsa di un 41enne del paese.

Tragedia ad Adro, trovato morto a soli 41 anni

Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni residenti in zona intorno alle 8.50 di martedì 8 febbraio. Sul posto, in via San Zeno, sono intervenute un'ambulanza e un'auto medica, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri e i Vigili del fuoco. Si tratterebbe di un gesto estremo. Una terribile perdita per i famigliari, un dolore immenso per tutte le persone che conoscevano il 41enne. Un dramma per cui non ci sono parole, solo lacrime.

Un dramma senza un perché

La presenza dei numerosi mezzi di soccorso ha attirato l'attenzione di automobilisti di passaggio, ma anche delle tante persone che sono solite passeggiare lungo la ciclopedonale di via San Zeno, oltre che degli operai che stavano lavorando nell'antistante vigneto. In tanti hanno assistito impotenti allo straziante arrivo della madre, all'indicibile sofferenza di fronte a un dramma senza un perché.