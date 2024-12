Tragedia a Santo Stefano: ventenne muore mentre fa motocross in cava

Tragedia di Santo Stefano nella Bassa bresciana: ventenne muore in incidente mentre fa motocross nella cava tra Berlingo e Lograto.

Ventenne muore in moto nella cava

Si chiamava Pietro Cadei, ed aveva solo vent'anni la vittima dell'incidente avvenuto ieri pomeriggio, giorno di Santo Stefano, attorno alle 16, nella cava "Gatti", tra Lograto e Berlingo.

Motocross in cava, incidente fatale per un ventenne

Il giovane di Travagliato si trovava nella grande area di escavazione insieme a tre amici, uno dei quali familiare della proprietà, per trascorrere Santo Stefano facendo motocross nel'area sfruttando l'assenza delle ruspe e degli operatori al lavoro. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente motociclistico, che tuttavia è stato terribile. Sul posto sono intervenuti i soccorritori: un'ambulanza, un'automedica e un elisoccorso alzatosi in volo da Brescia. Ma per il giovane non è stato possibile fare altro che constatare il decesso.

I funerali di Pietro Cadei si terranno nella chiesa parrocchiale di Travagliato domani pomeriggio, sabato. La salma è composta nella casa funeraria Franzoni di Travagliato.

