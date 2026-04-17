Tragedia a Ospitaletto, cade dal tetto mentre lavora: muore papà di 45 anni

Massimiliano Lauro, libero professionista residente a Gavardo, stava pulendo le grondaie, quando è caduto: per lui non c'è stato nulla da fare

E’ caduto dal tetto di un’abitazione di via Tobagi, dove stava effettuando alcuni lavori: un volo di circa 10 metri che è stato fatale per Massimiliano Lauro, un 45enne originario del Sudan e residente a Gavardo.

Tragedia a Ospitaletto, cade dal tetto mentre lavora

E’ successo ieri, giovedì 16 aprile 2026, verso mezzogiorno. Stando agli accertamenti dei carabinieri di Ospitaletto la vittima, padre di famiglia e libero professionista operativo nella manutenzione e pulizia di tetti e canne fumarie, era stato contattato dal proprietario dell’abitazione per effettuare la pulizia delle grondaie della villetta. Al momento di andare in stampa, non era chiaro se Lauro stesse operando per la pulizia o effettuando un sopralluogo sul tetto prima dei lavori. Per causa da accertare è precipitato, cadendo da un’altezza di circa 10 metri e battendo la testa.

Muore papà di 45 anni

Sul posto, in poco tempo, è intervenuto il personale dell’auto infermierizzata di Ospitaletto e dell’ambulanza di Bornato, ma per il 45enne non c’è stato nulla da fare: le sue condizioni sono parse fin da subito critiche, nonostante il lungo tentativo di rianimarlo è stato dichiarato il decesso.

Sul posto, oltre al 118, anche i militari della stazione locale e il personale dell’Ats, che ora procede con gli accertamenti del caso, per stabilire la dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità in carico al proprietario dell’abitazione. Il magistrato di turno ha messo la salma a disposizione dell’autorità giudiziaria.