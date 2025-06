Tragedia a Iseo, muore travolto dall'automobile

Tragedia nel pomeriggio di oggi, domenica 15 giugno, a Clusane, frazione di Iseo. Un uomo di 58 anni, Antonio Pierluigi Orlando, classe 1967, di Paratico, è morto travolto dalla sua stessa automobile. Indagini in corso per appurare la dinamica esatta dell'incidente.

Incidente a Iseo, muore un uomo

L'incidente è avvenuto attorno alle 16 in via Dossello, sopra Clusane.

Sul posto sono intervenuti, per i soccorsi, la Polizia stradale, i Vigili del fuoco e due auto mediche. Per l'uomo tuttavia non è stato possibile fare altro se non constatare il decesso. L'auto, una Daihatsu Terios, avrebbe travolto il suo stesso proprietario quando questi è sceso dal veicolo lasciandola in folle. La macchina si è mossa in retro, dato che la strada in quel tratto è in salita. Uscendo dalla carreggiata, si è quindi ribaltata sul fianco travolgendo l'uomo, che non ha avuto scampo.