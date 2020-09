Tragedia a Corte Franca: trovato un uomo senza vita

Tragedia a Corte Franca. E’ stato ritrovato un uomo senza vita in via Roma. Ancora non si conoscono ulteriori dettagli.

Aggiornamento delle 10.08

Il corpo rinvenuto senza vita appartiene a un cittadino straniero residente a Corte Franca. Il cadavere dell’uomo è stato ritrovato in un furgone davanti ad una azienda di via Roma. La pista più probabile è quella del gesto estremo. E’ stato escluso il coinvolgimento di terzi.

Tragedia a Corte Franca

Un risveglio drammato. Questa mattina, a Corte Franca, è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo. Al momento non si conoscono dettagli, ma sono sul posto le Forze dell’ordine. In via Roma, dove si è verificato il fatto, è arrivato anche Riccardo De Dominicis, comandante della Stazione di Capriolo, ma sono repsenti anche i carabinieri di Adro.

Presenti anche l’ambulanza di Rovato Soccorso e l’automedica. Seguiranno aggiornamenti.