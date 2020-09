Tragedia a Barbariga: la tv esplode, anziana muore per il fumo.

Stava guardando la televisione quando all’improvviso questa è andata in cortocircuito e il fumo (ma anche le fiamme) non ha lasciato scampo all’anziana Angela Roncali, 88enne di Barbariga. L’incidente domestico è avvenuto ieri intorno alle 18.30 e a trovare la donna esanime, nella casa ormai invasa dal fumo, è stata la figlia che era andata a fare compagnia e ad accudire, come accade ogni giorno e più volte al giorno anche per il fratello, l’anziana madre. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari che non hanno potuto far altro che accertare il decesso della donna e i Carabinieri della Compagnia di Verolanuova che hanno ricostruito la dinamica della tragedia.

“Siamo tremendamente colpiti da questa tragedia – le parole del sindaco di Barbariga, Giacomo Uccelli – Esprimo le condoglianze da parte di tutta la comunità alla famiglia e ai figli, in particolar modo ad Antonio che fa parte della nostra Protezione civile”.