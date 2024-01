Traffico in tilt per un Tir ribaltato in Brebemi

Il ribaltamento di un mezzo pesante oggi, lunedì 15 gennaio, ha paralizzato il traffico sull'autostrada A35 nel tratto tra Romano di Lombardia e Bariano. Il tratto della Brebemi tra i due caselli, direzione Milano, è chiuso.

Incidente su Brebemi direzione Milano

Lunedì nero per la circolazione in autostrada. Erano infatti le 12.45 circa di oggi, lunedì 15 gennaio, quando un tir che viaggiava in direzione Milano, per motivi ancora da accertare si è ribaltato. Il mezzo pesante ha di fatto finito la sua corsa fuori controllo, piazzandosi trasversalmente sulla carreggiata e bloccando così tutto il traffico. Alla guida del tir c'era un 45 enne le cui condizioni sono apparse da subito gravi.

Immediatamente è stato lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati da Bergamo l'auto medica e l'ambulanza della Padana Emergenza Onlus. Il personale medico ha prestato soccorso al conducente del tir, non ci sono altre persone coinvolte. L’accesso all’autostrada in direzione Miano è stato chiuso al casello di Romano per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza della strada.