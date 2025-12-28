Tra sirene e sorrisi: gli Scout di Coccaglio in visita ai Vigili del Fuoco di Vezza d’Oglio

I giovanissimi hanno avuto modo di conoscere da vicino uomini, mezzi e valori che ogni giorno animano il servizio di emergenza

Oggi, domenica 28 dicembre, il Distaccamento Volontario dei Vigili del Fuoco di Vezza d’Oglio ha aperto le proprie porte a un gruppo davvero speciale: i bimbi del gruppo Scout di Coccaglio, protagonisti di una giornata all’insegna della scoperta e della condivisione.

Gli Scout di Coccaglio in visita ai Vigili del Fuoco di Vezza d’Oglio

L’iniziativa, pensata per avvicinare i più piccoli al mondo del soccorso, si è svolta in un clima di entusiasmo e partecipazione. I giovani scout hanno potuto trascorrere una domenica piacevole in compagnia dei Vigili del Fuoco, conoscendo da vicino uomini, mezzi e valori che ogni giorno animano il servizio di emergenza. Durante la visita, i bambini hanno osservato le attrezzature, ascoltato racconti di interventi e scoperto l’importanza del lavoro di squadra, della solidarietà e del senso civico. Momenti semplici ma intensi, capaci di lasciare un segno e accendere curiosità e ammirazione nei confronti di chi dedica il proprio tempo alla sicurezza della comunità.

Una giornata che ha unito generazioni diverse sotto il segno dell’impegno e della passione, confermando quanto sia prezioso creare occasioni di incontro tra il territorio e chi lo protegge ogni giorno.