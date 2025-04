Tra i campi della Bassa spunta una Big Bench: destinazione parco Dna

Finalmente sta arrivando il caldo, con le belle giornate tutti sono più invogliati a uscire, ecco perché il parco Dna di Quinzano d'Oglio, già meta di visitatori locali, ma anche di molti da fuori come Milano, Mantova, Verona e molte altre città, si sta preparando per accogliere al meglio tutti i fruitori.

Promozione del territorio

Visitatori che presto aumenteranno grazie alla realizzazione di un portale di promozione turistica dedicato al progetto «Borghi della piana» in cui si parlerà di tutto il territorio convenzionato, creando sinergie e generando visibilità per attrarre turisti attraverso il Sentiero dei giganti, il Canis in fabula, la Ciclovia dell’Oglio, il Parco Oglio, il Plis Savarona, l’Eno gastronomia tipica e molto altro. Non mancherà un restyling anche al sito web dedicato esclusivamente a Quinzano d’Oglio a cui seguirà l’installazione di totem sul territorio in prossimità dei siti locali di maggiore interesse per guidare i visitatori i modo autonomo e in supporto alle attività della Pro Loco.

Del resto ci sarà molto da inserire nei siti web dedicati al turismo e promozione del territorio, come nelle campagne social.

Presto una panchina gigante

Una novità è già visibile: percorrendo le strade della Bassa si può notare una panchina gigante in fase di preparazione collocata fuori da un’azienda, la sua destinazione presto sarà il parco Dna. Il fenomeno delle Big Bench ha ormai una portata globale: «dalle Grandi Panchine di Chris Bangle, ormai un’attrazione simbolo delle Langhe, nasce la Fondazione Big Bench Community Project (BBCP) che promuove l'installazione dell'oggetto fuori scala e contestualmente contribuisce a sostenere le comunità locali, il turismo e le eccellenze artigiane dei paesi in cui vengono posizionate», come si legge nel sito dedicato. Presto anche Quinzano avrà la sua Big bench, beneficerà quindi di visibilità su larga scala, sul sito della Fondazione sono presenti le mappe con tutte le panchine giganti presenti su scala nazionale e internazionale, inoltre è innegabile il fascino che queste opere d’arte, il design è infatti protetto da copyright, esercitano su grandi e piccini che le visitano sempre volentieri.

"Siamo l’unico comune della provincia che é riuscito ad aggiudicarsi gli 870 mila euro regionali di Accordo di Rilancio Economico e Sociale Territoriale, a cui potrebbero presto aggiungersi risorse ancora più importanti volte a migliorare la viabilità interna, specie sul fronte marciapiedi, collegamenti ciclabili urbani ed extraurbani, dissuasori di velocità del traffico veicolare ed altri importanti cantieri che innalzeranno la qualità di vita locale, migliorando aspetto, fruibilità e sicurezza di Quinzano, alleggerendo anche il traffico pesante grazie al nuovo accordo improntato con la Provincia per realizzare la famosa Deviante Est, opera ferma dal 2012 e altro obiettivo amministrativo - ha sottolineato il sindaco Lorenzo Olivari che conosce l’importanza di realizzare opere notevoli e di sostenerle con infrastrutture funzionali - una profonda trasformazione quindi che, nel prossimo triennio, vedrà cantieri pubblici ovunque, introducendo nuove opportunità sociali e imprenditoriali, specie nei settori alberghieri, commerciali, della ristorazione, del turismo ciclabile e fluviale, delle e-bike, della filiera pets e della giovane e piccola imprenditoria ecosostenibile, il tutto anche grazie alla spinta dell’innovativo e promettente portale web in realizzazione che mapperà tutte le attività d’interesse e offrirà interessanti occasioni pubblicitarie di cui approfittare. Già ora sono in arrivo varie richieste di lottizzazione residenziale per soddisfare l’incremento demografico di un comune sempre più ambito, popolato ed attrattivo; un territorio che, nei prossimi anni, potrebbe crescere considerevolmente su ogni fronte, da quello appunto demografico a quello economico. A tempo debito, sarà anche organizzato un incontro pubblico con addetti stampa per illustrare le tante opportunità in arrivo nel medio e lungo termine".

Quinzano in netta controtendenza è in crescita: lo spopolamento dei paesi si combatte così, con politiche volte a migliorare e promuovere il territorio.