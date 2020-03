Tra cartografia e realtà: l’edificio in piazza Roma è “abusivo”?

Parte del fabbricato in piazza Roma, quello che ospitava l’ex asilo nido, è monco: almeno sulla carta. Dove, stando ai documenti ufficiali, dovrebbe esserci la roggia Luzzaga si erge invece una parte della struttura comunale costruita a fine anni Novanta.

L’edificio è abusivo?

E’ la situazione evidenziata dal gruppo d’opposizione Passione civica Bassano e portata all’attenzione dell’Amministrazione in ben due mozioni nell’arco di sei mesi. L’obiettivo? Fare chiarezza sullo stato anomalo del fabbricato sia per «rendere correttamente rappresentato un luogo pubblico, per capire se è interamente di proprietà comunale e, soprattutto, stimolare la fruibilità di un patrimonio immobiliare pubblico e, da quasi 22 anni, ormai abbandonato a se stesso». L’articolo completo sul Manerbioweek in edicola da venerdì 6 marzo.