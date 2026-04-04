Torre civica presto in sicurezza

Al centro dell’ultimo Consiglio comunale a Verolavecchia, svoltosi lunedì 30 marzo, una questione importante per la sicurezza della comunità.

Una interpellanza urgente

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Una interpellanza urgente da parte della minoranza Verolavecchia idee in comune che verte sullo stato di degrado della Torre civica presente nei giardini delle scuole. E’ la capogruppo Laura Alghisi ad incaricarsi dell’esposizione:

“Visto lo stato di ammaloramento del tetto della torre civica bene storico monumentale sottoposto a tutela di proprietà del Comune di Verolavecchia, visto il perdurare della situazione di perdite dal tetto all’interno della torre, già presente dalla scorsa estate e lo scivolamento dei coppi che è diventato con il passare del tempo e le frequenti piogge, molto più pericoloso, all’interno dell’area verde del plesso scolastico frequentata dai tanti studenti, riteniamo che per la sicurezza dei bambini all’interno delle scuole debba essere una priorità assoluta la messa in sicurezza, questa situazione dura già da troppo tempo e soprattutto non riteniamo soddisfacente la messa in sicurezza momentanea, messa in atto con transenne separate, nessuna segnalazione ben visibile di divieto di accesso. Ci è sembrato urgente sollecitare una maggior messa in sicurezza, che tra l’altro in questi giorni c’è già stata: stasera ho visto che sono state aumentate le transenne, chiediamo che questa messa in sicurezza sia una priorità dato anche il luogo in cui si trova la Torre civica”.

La risposta dell’Amministrazione

E’ il vice sindaco Gabriele Favalli ad incaricarsi della risposta.

“Si segnala che la situazione della Torre civica è costantemente monitorata da parte dell’ufficio Tecnico comunale sin da quando, nei mesi scorsi, si è originata a seguito di un evento meteorologico di particolare intensità. Si è quindi provveduto a transennare l’area che avrebbe potuto essere interessata da eventuali cadute di coppi della copertura, tenendo presente che si colloca all’interno del plesso scolastico, ma proprio per questo non è un’area ad accesso libero, bensì i bambini vi accedono solo con la presenza di adulti che li hanno in custodia e per tale motivo la messa in sicurezza effettuata ha delimitato l’area e indicato il pericolo con dei nastri bianchi e rossi. A breve l’intervento, che è stato lungo e complesso, verrà completato e verranno rimosse tutte le protezioni apposte. Intervento lungo e complesso per la notevole altezza della torre civica, circa 22 metri, sulla quale le ditte hanno riferito non fosse possibile operare nella stagione invernale per ragioni di sicurezza, e per la delicatezza di qualsiasi intervento sul monumento di valore storico, quindi, si è dovuto contattare più ditte per individuare quella fornita del mezzo meccanico idoneo e anche con un operatore di drone intervenuto già il 16 di febbraio scorso, fornendoci i filmati per valutare correttamente l’intervento migliore da attuarsi. Finalmente, dopo svariati solleciti, la scorsa settimana è stata fornita la disponibilità di una ditta attrezzata alla realizzazione dell’intervento di ripristino che verrà attuato appunto giovedì 2 aprile, quindi nella corrente settimana”,

ha spiegato. Il sindaco Maura Gualdi ha sottolineato quanto la situazione sia meritoria di un intervento immediato, tuttavia la posizione di vicinanza alle scuole, l’arena con le grosse scalinate davanti ad essa hanno fatto pensare alla necessità di un intervento per limitare l’accesso all’area, come una cancellata, questo anche per sollevare dalla responsabilità insegnanti e genitori che continuamente devono richiamare i bambini per non farli giocare nei pressi della Torre.

“Questa è solo un’idea, ne possiamo parlare e trovare una soluzione congiuntamente durante le commissioni”,

è l’auspicio del sindaco. Alghisi si ritiene parzialmente soddisfatta della risposta perché sono ancora da valutare il tipo d’intervento, solo quando i tecnici avranno accesso all’area potranno valutare quello che è necessario fare, e i tempi che naturalmente dipendono dal tipo di intervento necessario.

La comunicazione del sindaco

Proprio l’area circostante la Torre civica è al centro di una comunicazione del sindaco Gualdi intitolata: “Invito alla sorveglianza minori nell’area dell’anfiteatro”.